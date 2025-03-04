Ямаль о популярности: «У меня нет нормальной жизни. Теперь мне сложно пройти через аэропорт. Не могу погулять с братом или пойти попить чего-нибудь с мамой»

Ламин Ямаль рассказал о том, как популярность изменила его жизнь.

«Все по-другому. Куда бы я ни пошел, с кем бы я ни встречался... Я понимаю, что они знают, кто я.

Раньше я мог нормально летать на самолете, а теперь мне очень сложно пройти через аэропорт.

Этим можно гордиться, но в то же время это и сложно, потому что у меня нет нормальной жизни Я не могу пойти погулять с братом или пойти попить чего-нибудь с мамой.

Слава дает тебе как хорошее, так и плохое», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании .