Ямаль о популярности: «У меня нет нормальной жизни. Теперь мне сложно пройти через аэропорт. Не могу погулять с братом или пойти попить чего-нибудь с мамой»
Ламин Ямаль рассказал о том, как популярность изменила его жизнь.
«Все по-другому. Куда бы я ни пошел, с кем бы я ни встречался... Я понимаю, что они знают, кто я.
Раньше я мог нормально летать на самолете, а теперь мне очень сложно пройти через аэропорт.
Этим можно гордиться, но в то же время это и сложно, потому что у меня нет нормальной жизни Я не могу пойти погулять с братом или пойти попить чего-нибудь с мамой.
Слава дает тебе как хорошее, так и плохое», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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