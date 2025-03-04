Дьяков о сборной России: «Дугласа берут, а Дзюбе рекорд Кержакова побить не дают – странно. Должны играть свои люди, которые здесь родились»

Виталий Дьяков удивлен вызовом Дугласа Сантоса в сборную России.

Защитник «Зенита », получивший гражданство РФ в прошлом году, вошел в расширенный состав сборной России на тренировочный сбор в марте. В конце февраля Дугласа включили в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года.

«Понимаю, что паспорт можно получить, до этого были примеры. Но если это отборочные матчи к чемпионату мира или Европы, это одно дело. Однако тут товарищеские игры – не знаю, какой в этом смысл.

Во-вторых, я в принципе за то, чтобы в своей стране играли свои футболисты. Да, иностранцы в клубах играют, вопросов нет. Но в сборной должны быть свои люди, которые здесь родились, а не которые приехали и получили паспорт.

У нас Дзюбе не дают шанс побить рекорд Кержакова , а Дугласа Сантоса берут. Ладно, если бы Сантосу было 20 лет. Для меня это странно», – сказал бывший игрок «Ростова» и «Динамо».