«Ювентус» одержал 5 побед подряд в Серии А и идет четвертым. Дальше – «Аталанта»
«Ювентус» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии.
Команда Тиаго Мотты дома победила «Верону» (2:0) в 27-м туре Серии А.
До этого были обыграны «Кальяри» (1:0), «Интер» (1:0), «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1).
Последнее поражение команды случилось 25 января в матче с «Наполи» (1:2).
Далее туринцам предстоит сыграть с «Аталантой» в 28-туре Серии А.
«Ювентус» идет на 4-м месте в чемпионате, набрав 52 очка.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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