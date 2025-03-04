«Ювентус» одержал 5 побед подряд в Серии А и идет четвертым. Дальше – «Аталанта»

«Ювентус» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии.

Команда Тиаго Мотты дома победила «Верону» (2:0) в 27-м туре Серии А.

До этого были обыграны «Кальяри» (1:0), «Интер» (1:0), «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1).

Последнее поражение команды случилось 25 января в матче с «Наполи» (1:2).

Далее туринцам предстоит сыграть с «Аталантой» в 28-туре Серии А.

«Ювентус» идет на 4-м месте в чемпионате, набрав 52 очка.