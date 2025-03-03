Флик против возвращения Неймара в «Барселону». Тренер сомневается в бразильце из-за его возраста и физического состояния (Diario Sport)
Ханс-Дитер Флик против возможного возвращения Неймара в «Барселону».
Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в каталонский клуб. «Барселона» готова рассмотреть вариант с подписанием форварда, если он забьет 15 голов за «Сантос» до конца сезона.
По информации Diario Sport, Флик сомневается, что Неймар соответствует уровню «Барселоны» в силу возраста и физического состояния, так как главный тренер каталонцев делает ставку на молодых игроков и интенсивный футбол.
Также отмечается, что предложение о возвращении Неймара не рассматривается клубом официально, что говорит об отсутствии консенсуса в спортивном руководстве. Кроме того, подписанию бразильца может помешать неопределенное финансовое положение «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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