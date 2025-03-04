«И «Оскар» за самый длинный отпуск получает...» Хуммельс пошутил об игровом времени в «Роме», выложив фото с прогулок по Риму

Матс Хуммельс поиронизировал о недостатке игрового времени в «Роме».

Защитник выложил в соцсетях фотографии прогулок по Риму с подписью: «И «Оскар» за самый длинный отпуск получает...»

Фото: инстаграм Матса Хуммельса

Ранее Клаудио Раньери заявил, что на выездной матч с «Венецией» (1:0), состоявшийся 9 января, он не вызвал Хуммельса и Леандро Паредеса, двух самых опытных игроков в составе «джаллоросси», чтобы дать им «немного отдохнуть и провести время со своими семьями».

С того момента 36-летний Матс почти не выходил на поле: в следующих 5 матчах он сыграл только один раз, против «Монцы» (4:0).

Всего в этом сезоне Хуммельс провел 15 матчей за клуб во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.