Виллиан о расизме: «Мы встаем на колено, но я не вижу никакого прогресса. Нужны меры»

Полузащитник Виллиан высказался о проблеме расизма в мировом футболе.

В нынешнем сезоне 32-летний бразилец столкнулся с расистскими оскорблениями в социальных сетях.

«Я не знаю, что можно было сделать, а что нельзя. Ответственные люди должны разбираться с подобными ситуациями, менять что-то, а мы, футболисты, должны играть свою роль, чтобы тоже оказать какое-то влияние.

Власти, люди на руководящих должностях должны что-то изменить. Я не вижу никакого прогресса. Мы по-прежнему встаем на колено перед матчами, но я не вижу никаких улучшений.

Подобное по-прежнему происходит, но никакие меры не принимаются. Ситуация начнет улучшаться только тогда, когда начнут принимать конкретные меры. А сейчас никакого прогресса нет», – сказал .