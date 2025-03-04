«Бавария» хочет продать Комана за 35-45 млн евро летом. Вингер интересен «Арсеналу» и саудовским клубам
«Бавария» намерена продать Кингсли Комана по окончании сезона.
По информации Bild, клуб установил цену в 35-45 млн евро за 28-летнего полузащитника.
Сам игрок открыт для трансфера летом. «Арсенал» и клубы саудовской лиги считаются потенциальными претендентами на француза.
Отмечается, что Коман вошел в число игроков «Баварии», от которых клуб хочет избавиться, чтобы сократить фонд заработной платы и высвободить средства.
В этом сезоне Кингсли провел 22 матча в Бундеслиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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