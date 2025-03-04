«Бавария» хочет продать Комана за 35-45 млн евро летом. Вингер интересен «Арсеналу» и саудовским клубам

«Бавария» намерена продать Кингсли Комана по окончании сезона.

По информации Bild, клуб установил цену в 35-45 млн евро за 28-летнего полузащитника.

Сам игрок открыт для трансфера летом. «Арсенал » и клубы саудовской лиги считаются потенциальными претендентами на француза.

Отмечается, что Коман вошел в число игроков «Баварии», от которых клуб хочет избавиться, чтобы сократить фонд заработной платы и высвободить средства.

В этом сезоне Кингсли провел 22 матча в Бундеслиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .