Ди Канио об 1:2 «Милана» с «Лацио»: «Каждый думает только о себе. Никто не прессинговал, в середине была дыра. Все всегда происходит на левом фланге – гол и пенальти пришли оттуда»

Паоло Ди Канио раскритиковал командную игру «Милана».

Вчера команда Сержиу Консейсау уступила «Лацио » (1:2) в 27-м туре Серии А.

«Не могу поверить, что Консейсау не заботится даже об основах. Павлович просил прессинговать, но никто этого не делал. В середине была дыра.

Все дело в отношении. Надо сказать, что это всегда происходит на левом фланге. Гол и пенальти пришли оттуда. Есть центральный защитник, который тоже может побороться, но в обороне... Это сторона Тео и Леау.

В конце концов, Леау был единственным, кто сделал несколько хороших передач и отдал голевой пас.

Каждый думает только о себе», – сказал экс-нападающий «Милана» Sky Sport Italia.

Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»

Ди Канио о 4-й форме «Милана»: «Ниже пояса это похоже на форму Бельгии, выше – на форму Португалии. Что это такое? Важна индивидуальность, важна футболка «россонери»!»