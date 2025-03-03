Ди Канио об 1:2 «Милана» с «Лацио»: «Каждый думает только о себе. Никто не прессинговал, в середине была дыра. Все всегда происходит на левом фланге – гол и пенальти пришли оттуда»
Вчера команда Сержиу Консейсау уступила «Лацио» (1:2) в 27-м туре Серии А.
«Не могу поверить, что Консейсау не заботится даже об основах. Павлович просил прессинговать, но никто этого не делал. В середине была дыра.
Все дело в отношении. Надо сказать, что это всегда происходит на левом фланге. Гол и пенальти пришли оттуда. Есть центральный защитник, который тоже может побороться, но в обороне... Это сторона Тео и Леау.
В конце концов, Леау был единственным, кто сделал несколько хороших передач и отдал голевой пас.
Каждый думает только о себе», – сказал экс-нападающий «Милана» Sky Sport Italia.
Ди Канио о «Милане» и Консейсау: «Свободное падение. Трудно поверить, что оно не продолжится»
Ди Канио о 4-й форме «Милана»: «Ниже пояса это похоже на форму Бельгии, выше – на форму Португалии. Что это такое? Важна индивидуальность, важна футболка «россонери»!»
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