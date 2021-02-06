Евролига. «Химки» – «Зенит», «Баскония» сыграет с «Миланом» и другие матчи

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В пятницу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» принимают санкт-петербургский «Зенит».

Испанская «Баскония» встретится с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Химки Россия  –  Зенит Россия 29:39 (перерыв)
Дата проведения
26 марта, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча
Химки
Мики (9), Карасев (2), Зайцев (0), Вяльцев (0), Моня (0) – старт; Макколлум (10), Швед (6), Воронов (2), Понкрашов (0), Валиев (0), Шарапов (0).
Зенит
Холлинз (5), Пангос (4), Пойтресс (4), Томас (4), Риверс (3) – старт; Понитка (6), Блэк (0).

ТД Системс Баскония Испания  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
26 марта, 21.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
26 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
26 марта, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 22-8, ЦСКА Россия – 20-10, Анадолу Эфес Турция – 20-11, Милан Италия – 19-11, Бавария Германия – 19-12, Фенербахче Турция – 18-12, Реал Испания – 18-13, Валенсия Испания – 17-14, Зенит Россия – 16-13, Баскония Испания – 16-14, Жальгирис Литва – 15-16, Олимпиакос Греция – 14-16, Маккаби Плейтика Израиль – 12-17, Виллербан Франция – 12-18, Альба Германия – 11-19, Панатинаикос Греция – 10-19, Црвена Звезда Сербия – 9-22, Химки Россия – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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