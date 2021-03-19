Дэйна Уайт: «Хабиб – все. Не думаю, что он вернется»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что до последнего верил в возможное возобновление карьеры экс-чемпиона промоушена в легком весе .

«Я говорил, что собираюсь давить на него какое-то время, сделать все, чтобы он вернулся.

Мы встречались, у нас были отличные беседы. Многое обсудили, но он готов завершить карьеру. Думаю, что это все. Не думаю, что вернется», – сказал Уайт.

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