Лапорта о «Барсе»: «Мы создаем наследие, которое выходит за рамки титулов – важно помнить о красоте футбола. Наши ценности вечны»
Жоан Лапорта высказался о ценностях «Барселоны».
«Конечно, мы строим хорошую команду, настолько сильную, насколько это возможно, но также мы создаем наследие. Наследие, которое выходит за рамки титулов и вдохновляет новые поколения мечтать о большем и играть со страстью.
В нашем меняющемся мире мы должны помнить о красоте футбола, о красоте подлинного стиля игры. Сила наших ценностей вечна, они не изменятся.
Завтра мы отправимся в Лиссабон. Это будет тяжелая игра, и мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше», – сказал президент «Барселоны»
В среду, 5 марта, «Барселона» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет 11 марта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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