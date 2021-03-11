Канделаки спродюсирует спортивные шоу для видеосервиса Premier. Одно из них – реалити «Ростов-на-кону»

Premier и телеканал «Матч ТВ» договорились о совместном производстве развлекательных спортивных проектов, которые в ближайшее время появятся на видеосервисе, а некоторые – в телеэфире.

Продюсированием займется генеральный продюсер «Матч ТВ» .

В проектах примут участие звезды и эксперты российского спорта. На данный момент запланированы четыре шоу, среди них – футбольное реалити «Ростов-на-кону» о . Автор проекта – журналист .

«Экосистема «Матч ТВ» позволяет нам производить самый разнообразный и высококачественный околоспортивный контент.

Новые проекты нашего субхолдинга в рамках сотрудничества с Premier позволят зрителю погрузиться в мир профессионального спорта и дадут нам возможность увеличить вовлеченность совокупной аудитории двух платформ», – сказала Канделаки.

Premier – видеоплатформа, предоставляющая доступ по подписке к контенту каналов, входящих в субхолдинг , в том числе .