Канделаки спродюсирует спортивные шоу для видеосервиса Premier. Одно из них – реалити «Ростов-на-кону»

Теги Ростов премьер-лига Россия бизнес телевидение Нобель Арустамян Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Premier и телеканал «Матч ТВ» договорились о совместном производстве развлекательных спортивных проектов, которые в ближайшее время появятся на видеосервисе, а некоторые – в телеэфире.

Продюсированием займется генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

В проектах примут участие звезды и эксперты российского спорта. На данный момент запланированы четыре шоу, среди них – футбольное реалити «Ростов-на-кону» о «Ростове». Автор проекта – журналист Нобель Арустамян.

«Экосистема «Матч ТВ» позволяет нам производить самый разнообразный и высококачественный околоспортивный контент.

Новые проекты нашего субхолдинга в рамках сотрудничества с Premier позволят зрителю погрузиться в мир профессионального спорта и дадут нам возможность увеличить вовлеченность совокупной аудитории двух платформ», – сказала Канделаки.

Premier – видеоплатформа, предоставляющая доступ по подписке к контенту каналов, входящих в субхолдинг «Газпром-Медиа», в том числе «Матч ТВ».

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