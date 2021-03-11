Канделаки спродюсирует спортивные шоу для видеосервиса Premier. Одно из них – реалити «Ростов-на-кону»

Premier и телеканал «Матч ТВ» договорились о совместном производстве развлекательных спортивных проектов, которые в ближайшее время появятся на видеосервисе, а некоторые – в телеэфире.
Продюсированием займется генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
В проектах примут участие звезды и эксперты российского спорта. На данный момент запланированы четыре шоу, среди них – футбольное реалити «Ростов-на-кону» о «Ростове». Автор проекта – журналист Нобель Арустамян.
«Экосистема «Матч ТВ» позволяет нам производить самый разнообразный и высококачественный околоспортивный контент.
Новые проекты нашего субхолдинга в рамках сотрудничества с Premier позволят зрителю погрузиться в мир профессионального спорта и дадут нам возможность увеличить вовлеченность совокупной аудитории двух платформ», – сказала Канделаки.
Premier – видеоплатформа, предоставляющая доступ по подписке к контенту каналов, входящих в субхолдинг «Газпром-Медиа», в том числе «Матч ТВ».