Овечкин забросил 722-ю и 723-ю шайбы в НХЛ. До Дионна – 8 голов

Капитан сделал дубль в матче с «Нью-Джерси» (4:0) и был признан второй звездой (первой стал вратарь «Кэпс» Илья Самсонов, отразивший все 24 броска).

Россиянин забросил 722-ю и 723-ю шайбы в чемпионатах и занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым (731 гол), Овечкину осталось забросить 8 шайб.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 29 (17+12) очков в 29 матчах, в карьере – 1307 (723+584) баллов в 1181 игре.

Сегодня нападающий провел на льду 18:50 (4:00 – в большинстве), нанес 4 броска в створ ворот, завершив игру с полезностью «+2».