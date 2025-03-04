Фанаты «Юве» освистали Копмейнерса при выходе на замену в матче с «Вероной». Хавбек забил на 90-й минуте

Фанаты «Ювентуса» освистали команду во время матча с «Вероной».

Сразу после стартового свистка матча 27-го тура Серии А болельщики туринцев начали свистеть в рамках акций протеста в связи с последними результатами команды. Также во время игры фанаты «Ювентуса » скандировали: «Руководство, вы слышите нас?»

Кроме того, на 60-й минуте был освистан вышедший на замену Тен Копмейнерс , перешедший из «Аталанты» минувшим летом за 52+7 млн евро . На 90-й минуте нидерландский полузащитник забил после передачи Самюэля Мбангулы. Игра завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.