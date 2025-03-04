Нигматуллин женится во второй раз. Экс-вратарь сборной России сделал предложение 22-летней модели Эвелине
Руслан Нигматуллин женится во второй раз.
Бывший вратарь сборной России сделал предложение своей девушке, 22-летней модели и ведущей Эвелине Сынче. Видео помолвки Нигматуллин опубликовал в соцсетях.
«Мы решили поделиться с вами новым этапом нашей жизни – моментом, который нам очень дорог», – написал 50-летний экс-футболист.
В июне 2024 года стало известно о разводе Нигматуллина с первой супругой Еленой, с которой он состоял в браке с 1996 года – у пары двое сыновей. Сообщалось, что в результате развода экс-голкипер лишился имущества на сумму 200 миллионов рублей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Руслана Нигматуллина
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