Татьяна Тарасова: «Трусова делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных. Программы не видно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление в произвольной программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Трусова завоевала бронзовую медаль.

«Не понимаю только, зачем было идти на пять четверных прыжков. Как бы хорошо было, если бы она начала прекрасным флипом, но этот сальхов там уже два года стоит, и ни разу она в этом месте его не прыгнула.

Наверное, это очень тяжело, она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет.

Она делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у нее все напихано. Ей нужно было три прыжка – вполне достаточно, чтобы не падать каждую минуту.

То, что я вижу целый год, – она падает. Мне очень жаль, потому что это такой грандиозный талант, а такой талант всегда с тяжелым характером.

В начале было видно, что люди работают над программой, но сейчас не видно ни программы, никого.

Она девочка, она должна понять, у нее есть тренер, ей надо пересмотреть себя, свой подход, это не значит, что нужно закончить прыгать четверные, но тройной аксель нужно прыгать. Аксель у нее очень хороший, на тренировках она его делает.

Грустно, мы ее все так любим и очень жалеем. Но совсем не хочется жалеть, хочется восхищаться», – сказала Тарасова.

Трусова и Плющенко заблудились: она упрямо идет на риск и падает – это тупик. Так ли нужны 5 суперпрыжков?