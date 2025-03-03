Ультрас «Юве» освистали команду перед матчем с «Вероной». Фанаты вывесили баннеры «Вы приходите и уходите, мы – история футбола» и «Ищите мужчин для этой футболки, а пока играйте в желтом»
Фанаты «Ювентуса» вывесили баннеры с критикой команды перед матчем с «Вероной».
На «Альянц Стэдиум», где сегодня проходит игра 27-го тура Серии А, появились баннеры с надписями «Ищите мужчин для этой футболки. А пока играйте в желтой форме» и «Вы все приходите и уходите, мы – история футбола».
В воскресенье ультрас «Ювентуса» провели анонсированную ранее акцию протеста в связи с недовольством результатами команды. Также фанаты освистали игроков, тренера и руководство перед стартовым свистком сегодняшнего матча.
Ранее команда Тиаго Мотты выбыла из Кубка Италии и Лиги чемпионов и теперь выступает только в Серии А. Сейчас «Ювентус» занимает 4-е место в чемпионате, опережая на 2 очка «Лацио», идущий пятым.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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