Экс-порноактриса Бавель отказалась от слов про Фигу после его угрозы подать в суд за клевету. Девушка заявляла, что Луиш флиртовал с ней, когда она была с Касильясом
Ранее Бавель рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом. Затем в эфире Telecinco девушка заявила, что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Разговор якобы происходил на глазах экс-голкипера.
Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала», который более 20 лет состоит в отношениях со шведской моделью Хелен Сведин, опроверг слова Бавель. Он объявил, что подаст на нее в суд за клевету.
Столкнувшись с угрозой судебного иска, экс-порноактриса отказалась от своих заявлений. Представляющее ее интересы агентство Yola Berrocal Management, возглавляемое телеведущей Йолой Беррокаль, опубликовало официальное заявление.
«Госпожа Бавель и господин Фигу встретились только на одном мероприятии. Любые намеки или контакты между ними отрицаются. Любые инсинуации или толкования, вытекающие из заявлений госпожи Бавель в телепрограмме, отзываются. Бавель отказывается от своих слов.
Приносим извинения Луишу Фигу за ущерб, который эти слова могли нанести его имиджу и личности, а также его семье и профессиональному окружению», – говорится в заявлении, подписанным Йолой Беррокаль.
Луиш Фигу репостнул публикацию в своем аккаунте, не добавив никаких комментариев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий