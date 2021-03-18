Василий Березуцкий дал 5 млн рублей Слуцкому на стадион в Волгограде, проект – 86 млн

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как продвигается вопрос строительства стадиона в Волгограде.
– Как строительство стадиона идет?
– Тяжело, со всеми загвоздками, но идет.
– Вы же получили разрешение. У вас там камеры стоят.
– Вообще не хочу [говорить].
– И когда?
– Не знаю. Уже все сроки... Я думаю, что к сентябрю.
– Ну туда все вложились, кто хотел? И братья [Березуцкие]?
– Ну Вася мне чуть-чуть помог. Все пока.
– Чуть-чуть – это сколько?
– 5 миллионов рублей. Большое ему спасибо за это. Вася – бескорыстная душа.
– А сколько всего?
– 86 миллионов сейчас проект. Это без стоимости земли, без бумаг, без всего. Именно сам проект – экспертиза оценила в 86 миллионов.
– Почему «Бомбонера»?
– А как назвать? «Темп», «Строитель», «Судостроитель», «Трактор»?
– Мне нравится «Бомбонера», но это Буэнос-Айрес и все дела.
– Все стадионы у нас в Волгограде, думаю, что и в Липецке тоже, называются: «Темп», «Строитель», «Судостроитель», «Трактор», «Звезда», «Нефтяник», «Горняк», «Электроник» и вот это все. Ну сколько можно? «Пищевик». Ну куда?
Поэтому и пытаешься сделать название, которое бы ярко контрастировало. «Бомбонера» – одно из самых ярких и запоминающихся названий. Надеюсь, что дети там будут расцветать такими же яркими красками, как и «Бока Хуниорс», – сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».
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