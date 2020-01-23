Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Загорски и Гурейро выступят в 4-й разминке, Степанова и Букин – в 6-й, Синицина и Кацалапов – в последней

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме танцевальные дуэты представляют ритм-танцы.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Стокгольм, Швеция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12.52 по московскому времени (26 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Eurosport, Первый канал (с 16.05)
Четвертая разминка
16. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
17. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 15:34
Пятая разминка
18. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)
19. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)
20. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
21. Лоренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Шестая разминка
23. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
24. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
25. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
26. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)
27. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17:09
Седьмая разминка
28. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
29. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
30. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
31. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 17:42
32. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме