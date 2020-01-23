Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Загорски и Гурейро выступят в 4-й разминке, Степанова и Букин – в 6-й, Синицина и Кацалапов – в последней

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме танцевальные дуэты представляют ритм-танцы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12.52 по московскому времени (26 марта), прямая трансляция – официальный сайт Первого канала, Eurosport, Первый канал (с 16.05)

Четвертая разминка

16. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)

17. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 15:34

Пятая разминка

18. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)

19. Аделина Галявиева – Луи Торон (Франция)

20. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

21. Лоренс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Шестая разминка

23. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

24. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

25. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

26. Ван Шие – Лю Синьюй (Китай)

27. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17:09

Седьмая разминка

28. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

29. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

30. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

31. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 17:42

32. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме