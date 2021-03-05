Куман, скорее всего, будет работать с «Барсой» в следующем сезоне. Лапорта верит в него

Президент «Барселоны» уверен в главном тренере команды и не занимается поиском кандидатов на этот пост, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на окружение Лапорты.

Издание опровергает сведения о готовности менеджера пригласить тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна в «Барселону». Лапорта рассчитывает на Кумана. Планируется, что 57-летний специалист будет работать с командой и в следующем сезоне.

Лапорте нравится, как Куман перестраивает команду и доверяет молодым игрокам. Также при нем нападающий Лионель Месси вновь начал демонстрировать свой лучший футбол. Лапорта доволен характером, который команда приобрела при Кумане.

Новый президент каталонцев верит, что команда сможет выиграть и Кубок Испании в этом сезоне. Однако существует вероятность, что положение Кумана может измениться, если «Барсе» не удастся достичь этих целей.

На данный момент занимает второе место в Ла Лиге, отставая от лидирующего «Атлетико» на 6 очков.