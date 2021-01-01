Зидан об Азаре: «Он разнесет вас всех к чертовой матери, когда наберет форму. У Эдена долгий контракт, он добьется успеха в «Реале»

Главный тренер «Реала» высказался о полузащитнике , который восстановился от травмы и может сыграть с «Эльче» в субботу.

«Я вижу, что он хорошо готов физически, а это очень важно. Психологически он тоже в порядке. Эден преодолел все проблемы, сейчас он в порядке. Мы на него рассчитываем.

Я не беспокоюсь из-за того, что мы мало забиваем. Что есть, то есть, вся статистика на поверхности. Мы хотим прогрессировать.

У Азара была сложная травма, с которой он никогда не сталкивался. Потом у него появился дискомфорт. Но у Азара долгий контракт с «Реалом». Когда он наберет форму, то разнесет вас всех к чертовой матери. Поэтому я настроен оптимистично.

Обращусь к нашим фанатам: когда ты готов не на 100%, то все становится очень сложным, но Азар добьется успеха в «Реале», – заявил тренер.

В этом сезоне бельгиец провел 8 матчей в , забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Полную статистику 30-летнего хавбека можно изучить здесь.

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