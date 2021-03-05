Федун о решениях по желтым Жиго и Фомина: «Выглядит странно. Теория заговора тут же возникает у болельщиков «Спартака»

Владелец прокомментировал решения КДК РФС по желтым карточкам защитника и полузащитника .

«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.

Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях лучше все делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», – сказал Федун.

КДК РФС в четверг не удовлетворил просьбу «Спартака» отменить желтую карточку Жиго, который вынужден пропустить игру с «Динамо» из-за дисквалификации, но при этом отменил наказание Фомину, у которого тоже был перебор желтых карточек.