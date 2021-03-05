Шварц об отмене карточки Фомина: «Удивлены этой хорошей новостью. По Жиго комментировать не буду, не в моей компетенции»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о решении КДК РФС отменить желтую карточку полузащитника Даниила Фомина.
«Мы были удивлены этой хорошей новостью. Мы не наигрывали Фомина в нашу схему, но теперь можем на него рассчитывать.
То, что карточка Жиго осталась в силе, я комментировать не буду, это не в моей компетенции», – сказал Шварц.
КДК в четверг не удовлетворил просьбу «Спартака» отменить желтую карточку Жиго, который вынужден пропустить игру с «Динамо» из-за дисквалификации, но при этом отменил наказание Фомину, у которого тоже был перебор желтых карточек.