Шварц об отмене карточки Фомина: «Удивлены этой хорошей новостью. По Жиго комментировать не буду, не в моей компетенции»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва КДК РФС Сандро Шварц Даниил Фомин Самюэль Жиго Футбол

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о решении КДК РФС отменить желтую карточку полузащитника Даниила Фомина.

«Мы были удивлены этой хорошей новостью. Мы не наигрывали Фомина в нашу схему, но теперь можем на него рассчитывать.

То, что карточка Жиго осталась в силе, я комментировать не буду, это не в моей компетенции», – сказал Шварц.

КДК в четверг не удовлетворил просьбу «Спартака» отменить желтую карточку Жиго, который вынужден пропустить игру с «Динамо» из-за дисквалификации, но при этом отменил наказание Фомину, у которого тоже был перебор желтых карточек.

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