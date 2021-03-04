Стоичков о Гризманне: «Барса» играет вдесятером, когда он на поле. Его нужно продать»

Теги Барселона Ла Лига Христо Стоичков Антуан Гризманн Мартин Брэйтуэйт Франсишку Тринкау Футбол

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков подверг критике форварда «блауграны» Антуана Гризманна.

«Каждый раз, когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать.

Тринкау и Брэйтуэйт должны быть в составе. Что там делает Гризманн?» – заявил Стоичков.

В 24 матчах Ла Лиги француз набрал 12 (6+6) очков по системе «гол+пас», занимая второе место в команде после форварда Лионеля Месси и деля с ним первое место в списке лучших ассистентов команды. Статистика Гризманна – здесь.

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