Стоичков о Гризманне: «Барса» играет вдесятером, когда он на поле. Его нужно продать»

Бывший игрок «Барселоны» подверг критике форварда «блауграны» .

«Каждый раз, когда Гризманн на поле, играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать.

Тринкау и Брэйтуэйт должны быть в составе. Что там делает Гризманн?» – заявил Стоичков.

В 24 матчах француз набрал 12 (6+6) очков по системе «гол+пас», занимая второе место в команде после форварда Лионеля Месси и деля с ним первое место в списке лучших ассистентов команды. Статистика Гризманна – здесь.