Рудковская о том, может ли Загитова перейти к Плющенко: «Вопрос, возьмет ли ее Евгений. Он дозированно всех принимает»

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Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко,поделилась мнением о том, может ли Алина Загитова перейти в «Академию Плющенко» от Этери Тутберидзе.

— Есть шанс, что Загитова вернется не к Тутберидзе, а к Плющенко?

— Очень провокационный вопрос. Вопрос, возьмет ли Плющенко. Он дозированно всех принимает, потому что на всех его не хватает. Просятся очень много — есть условия, есть лед, но после истории с Аленой Косторной мы будем очень дозированно подходить к ответу «да». Алине хорошо тренироваться в своем штабе. Ее прекрасно там знают, там большая конкуренция у девочек.

Алене Косторной именно этого и не хватило в итоге. У Евгения более индивидуальный подход, своя система, как у Алексея Мишина. Кто соглашается идти по этой системе, у них есть неплохие результаты – Софья Титова запрыгала три с половиной и выигрывала все предыдущие старты. Александра Трусова и Софья Муравьева стали третьими на взрослой и юниорской России, Вероника Жилина набирает обороты после травм и болезни.

Вот не хочется так, чтобы говорили: «Мы идем к Плющенко», — а с ними работают совершенно другие тренеры. После всех историй, чтобы потом не ассоциироваться с кем-либо, я буду категорично отговаривать брать без четких обязательств.

У нас есть хорошие спортсмены, которыми Евгений лично занимается. Просятся в майское окно многие — и девочки, и мальчики, и с ультра-си, и без. Вот не хочется, чтобы было так, что у спортсменов одни права, а у тренеров одна ответственность. Поэтому брать кого-то если и будем, то очень выборочно, – рассказала Рудковская.

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