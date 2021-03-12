Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ в матче с «Аризоной» при рекордных 8 бросках и «+4». У него 23 очка в 25 играх

Форвард «Миннесоты» сделал первый хет-трик в в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:0).

Россиянин забросил все 3 шайбы в третьем периоде и был назван первой звездой встречи. В его активе 23 (10+13) очка в 25 матчах сезона, он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Капризов – второй новичок в истории «Уайлд», сделавший хет-трик. Первым был в 2014 году, тоже против «Аризоны».

В этом матче нападающий (18:12, 3:30 в большинстве, полезность «+4» – лучшая в команде наряду с Виктором Раском) нанес рекордные 8 бросков в створ (до этого было максимум 5). Также совершил 1 перехват и получил малый штраф.

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