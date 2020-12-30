Евролига. «Зенит» проиграл «Олимпиакосу», упустив 17-очковое преимущество, «Анадолу Эфес» разгромил «Жальгирис» и другие матчи

В пятницу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в выездной встрече с греческим «Олимпиакосом» (61:75), упустив по ходу матча преимущество в 17 очков.

Набравший ход турецкий «Анадолу Эфес» разгромил литовский «Жальгирис» (89:62). Это 7-я победа подряд в Евролиге для «Эфеса».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-8, Милан Италия – 19-10, Анадолу Эфес Турция – 18-10, ЦСКА Россия – 18-10, Бавария Германия – 18-11, Фенербахче Турция – 17-11, Реал Испания – 17-12, Зенит Россия – 16-12, Жальгирис Литва – 15-14, Баскония Испания – 15-14, Валенсия Испания – 14-14, Олимпиакос Греция – 13-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-16, Альба Германия – 11-18, Панатинаикос Греция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 8-21, Химки Россия – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

Как заставить всю НБА себя ненавидеть и получать от этого удовольствие. Инструкция от Скипа Бэйлесса

Игрок НБА допустил антисемитское оскорбление во время стрима. Спонсоры уже от него отказались, будущее в лиге – под вопросом