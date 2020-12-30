Евролига. «Зенит» проиграл «Олимпиакосу», упустив 17-очковое преимущество, «Анадолу Эфес» разгромил «Жальгирис» и другие матчи

В пятницу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в выездной встрече с греческим «Олимпиакосом» (61:75), упустив по ходу матча преимущество в 17 очков.
Набравший ход турецкий «Анадолу Эфес» разгромил литовский «Жальгирис» (89:62). Это 7-я победа подряд в Евролиге для «Эфеса».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Мицич (17), Бобуа (12), Шанлы (12), Симон (11), Морман (4) – старт; Ларкин (18), Синглтон (8), Андерсон (7), Балбай (0), Данстон (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 21.00, «Фернандо Буэса Арена»
- ТД Системс Баскония
- Гедрайтис (15), Полонара (15), Джекири (15 + 9 подборов), Хенри (9 + 10 передач + 7 потерь), Седекерскис (0) – старт; Вильдоса (11), Питерс (11), Фалль (2), З. Драгич (0), Диоп (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Маккиссик (13), Везенков (13), Куфос (4), Дженкинс (3), Слукас (2 + 6 передач) – старт; Спанулис (16), Эллис (7), Жан-Шарль (6), Принтезис (6), Ларендзакис (5), Харрисон (0).
- Дата проведения
- 12 марта, 23.00, «Ла Фонтета»
- Валенсия Баскет
- ван Россом (6), Маринкович (3), Дублевич (3), Састре (0), Лабери (0) – старт; Калинич (7), Препелич (5), Тоби (5), Херманнссон (4), Уильямс (4), Вивес (0).
Положение команд: Барселона Испания – 21-8, Милан Италия – 19-10, Анадолу Эфес Турция – 18-10, ЦСКА Россия – 18-10, Бавария Германия – 18-11, Фенербахче Турция – 17-11, Реал Испания – 17-12, Зенит Россия – 16-12, Жальгирис Литва – 15-14, Баскония Испания – 15-14, Валенсия Испания – 14-14, Олимпиакос Греция – 13-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-16, Альба Германия – 11-18, Панатинаикос Греция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 8-21, Химки Россия – 3-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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