Евролига. «Зенит» проиграл «Олимпиакосу», упустив 17-очковое преимущество, «Анадолу Эфес» разгромил «Жальгирис» и другие матчи

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В пятницу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги проходят четыре матча.

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в выездной встрече с греческим «Олимпиакосом» (61:75), упустив по ходу матча преимущество в 17 очков.

Набравший ход турецкий «Анадолу Эфес» разгромил литовский «Жальгирис» (89:62). Это 7-я победа подряд в Евролиге для «Эфеса».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Жальгирис Литва 89:62 (26:12, 23:16, 27:20, 13:14)
Дата проведения
12 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Мицич (17), Бобуа (12), Шанлы (12), Симон (11), Морман (4) – старт; Ларкин (18), Синглтон (8), Андерсон (7), Балбай (0), Данстон (0).
Жальгирис
Уолкап (15 + 8 передач), Григонис (14), Йокубайтис (7), Ловернь (6), Хэйс (2) – старт; Рубит (13 + 8 подборов), Янкунас (3 + 8 подборов), Гебен (2), Лекавичюс (0), Лукошюнас (0), Вастурия (0).

ТД Системс Баскония Испания  –  Бавария Германия 78:71 (17:15, 16:18, 27:12, 18:26)
Дата проведения
12 марта, 21.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
ТД Системс Баскония
Гедрайтис (15), Полонара (15), Джекири (15 + 9 подборов), Хенри (9 + 10 передач + 7 потерь), Седекерскис (0) – старт; Вильдоса (11), Питерс (11), Фалль (2), З. Драгич (0), Диоп (0).
Бавария
Рейнольдс (18 + 10 подборов + 7 передач), Лучич (17), Болдуин (13 + 5 потерь), Джонсон (4), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Ципзер (9), Крэмер (6), Сили (4), Флаккадори (0), Шишко (0 + 6 передач), Гист (0), Радошевич (0).

Олимпиакос Греция  –  Зенит Россия 75:61 (15:28, 15:13, 24:15, 21:5)
Дата проведения
12 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Маккиссик (13), Везенков (13), Куфос (4), Дженкинс (3), Слукас (2 + 6 передач) – старт; Спанулис (16), Эллис (7), Жан-Шарль (6), Принтезис (6), Ларендзакис (5), Харрисон (0).
Зенит
Пангос (20 + 7 передач + 5 потерь), Понитка (10 + 11 подборов), Бэрон (3), Гудайтис (3), Томас (0) – старт; Пойтресс (11), Хвостов (6), Холлинз (5), Риверс (3), Зубков (0), Блэк (0).

Валенсия Баскет Испания  –  Фенербахче Беко Турция 37:28 (перерыв)
Дата проведения
12 марта, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча
Валенсия Баскет
ван Россом (6), Маринкович (3), Дублевич (3), Састре (0), Лабери (0) – старт; Калинич (7), Препелич (5), Тоби (5), Херманнссон (4), Уильямс (4), Вивес (0).
Фенербахче Беко
Веселы (9), Де Коло (6), Браун (3), Улановас (0), Дювериоглу (0) – старт; Пьер (7), Бартель (2), Мухаммед (0), О’Куинн (0).

Положение команд: Барселона Испания – 21-8, Милан Италия – 19-10, Анадолу Эфес Турция – 18-10, ЦСКА Россия – 18-10, Бавария Германия – 18-11, Фенербахче Турция – 17-11, Реал Испания – 17-12, Зенит Россия – 16-12, Жальгирис Литва – 15-14, Баскония Испания – 15-14, Валенсия Испания – 14-14, Олимпиакос Греция – 13-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-16, Альба Германия – 11-18, Панатинаикос Греция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 8-21, Химки Россия – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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