Кокорин не сыграет с «Беневенто»

Нападающий «Фиорентины» пропустит матч 27-го тура Серии А против .

Футболист не поедет с командой на выездной матч, а останется во Флоренции и будет тренироваться индивидуально. Его нет в заявке на игру.

Россиянин пропустит второй матч подряд из-за повреждения, которое он получил в игре 25-го тура итальянского чемпионата против «Ромы» (1:2). Тогда футболист почувствовал дискомфорт, но остался на поле, усугубив травму.

С полной статистикой 29-летнего нападающего, который этой зимой перешел в «Фиорентину» из «Спартака», можно ознакомиться здесь.