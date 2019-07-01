НБА. «Филадельфия» против «Вашингтона», «Лейкерс» встретятся с «Индианой» и другие матчи

В пятницу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

Била и Уэстбрука примет «Филадельфию» Эмбиида и Симмонса. Николы Йокича сыграет с Джа Морэнта.

Действующие чемпионы встретятся в Лос-Анджелесе с «Индианой» Сабониса и Брогдона.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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