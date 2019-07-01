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    НБА. «Филадельфия» против «Вашингтона», «Лейкерс» встретятся с «Индианой» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Кливленд Денвер Хьюстон Индиана Лейкерс Мемфис Майами Новый Орлеан Орландо Филадельфия Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В пятницу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    «Вашингтон» Била и Уэстбрука примет «Филадельфию» Эмбиида и Симмонса. «Денвер» Николы Йокича сыграет с «Мемфисом» Джа Морэнта.

    Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в Лос-Анджелесе с «Индианой» Сабониса и Брогдона.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    13 марта, 04.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Кливленд
    Дата проведения
    13 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Денвер
    Дата проведения
    13 марта, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Орландо
    Дата проведения
    13 марта, 05.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Майами
    Дата проведения
    13 марта, 05.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Юта – Хьюстон
    Дата проведения
    13 марта, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Индиана
    Дата проведения
    13 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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