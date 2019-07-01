НБА. «Филадельфия» против «Вашингтона», «Лейкерс» встретятся с «Индианой» и другие матчи

В пятницу, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
«Вашингтон» Била и Уэстбрука примет «Филадельфию» Эмбиида и Симмонса. «Денвер» Николы Йокича сыграет с «Мемфисом» Джа Морэнта.
Действующие чемпионы «Лейкерс» встретятся в Лос-Анджелесе с «Индианой» Сабониса и Брогдона.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 13 марта, 05.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 05.00, «United Center»
- Дата проведения
- 13 марта, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 13 марта, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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