Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен показал лучшее время, Норрис – второй, Окон – третий, Мазепин – 15-й

В Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов «Формулы-1». По ходу утренней сессии механические проблемы возникли у «Мерседеса» и «Хааса», а также на «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. За 9 минут до конца сессия была на некоторое время остановлена красными флагами из-за проблем, возникших на болиде «Феррари» Шарля Леклера.

Вторая половина сессии прошла в сложных погодных условиях, поскольку в Бахрейне началась песчаная буря.

Предсезонные тесты

Международный автродром Бахрейна

12 марта 2021 года

1-й день

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,674 (139 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,215 (45)

3. Эстебан Окон («Альпин») +0,472 (129)

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,108 (45)

5. Карлос Сайнс («Феррари») +1,245 (55)

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,271 (67)

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,529 (45)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,557 (74)

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,053 (37)

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,238 (42)

11. Шарль Леклер («Феррари») +2,568 (59)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,646 (63)

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,068 (51)

14. Рой Ниссани («Уильямс») +4,115 (83)

15. Никита Мазепин («Хаас») +4,124 (69)

16. Мик Шумахер («Хаас») +5,453 (15)

17. Валттери Боттас («Мерседес») +6,176 (6)

Стартовал первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

График работы команд на предсезонных тестах 2021 года