«Барса» подпишет Агуэро, если Месси уйдет. В нем видят замену Лео

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне».
Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием контракта с 32-летним форвардом, который летом станет свободным агентом, если нападающий Лионель Месси откажется заключать новое соглашение с «Барсой», утверждает ESPN.
В случае, если Месси покинет клуб, «Барселона» начнет перестройку команды.
Однако аргентинец – не единственный нападающий, которого «Барса» может пригласить в случае ухода Месси. Также в список каталонского клуба входят Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Мемфис Депай («Лион»). При этом каталонцы считаются аутсайдерами в борьбе за норвежца, учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе.
Полную статистику форварда «горожан», который провел в этом сезоне 7 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями, можно изучить здесь.