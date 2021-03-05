«Барса» подпишет Агуэро, если Месси уйдет. В нем видят замену Лео

Нападающий Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Барселоне».

Руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием контракта с 32-летним форвардом, который летом станет свободным агентом, если нападающий откажется заключать новое соглашение с «Барсой», утверждает ESPN.

В случае, если Месси покинет клуб, начнет перестройку команды.

Однако аргентинец – не единственный нападающий, которого «Барса» может пригласить в случае ухода Месси. Также в список каталонского клуба входят Эрлинг Холанд ( Дортмунд) и Мемфис Депай («Лион»). При этом каталонцы считаются аутсайдерами в борьбе за норвежца, учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе.

Полную статистику форварда «горожан», который провел в этом сезоне 7 матчей в и не отметился результативными действиями, можно изучить здесь.