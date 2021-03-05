Ради трансфера Холанда «Барса» готова продать Гризманна, Коутиньо, Дембеле и еще 3 игроков

Нападающий дортмундской Эрлинг Холанд остается главной трансферной целью «Барселоны».

Marca пишет, что покупка норвежца является приоритетом для нового президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Чтобы осуществить эту сделку, клубу нужно будет потратить около 100 млн евро.

готова продать , , , Самюэля Умтити, Мартина Брэйтуэйта и Хуниора Фирпо, чтобы заработать на трансфер Холанда.

Новое руководство клуба готово пойти на любые меры, чтобы организовать переход 20-летнего нападающего.

В этом сезоне Холанд забил 31 гол и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.