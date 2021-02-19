CAS отклонил запрос ОКР на использование песни «Катюша» на Олимпиадах (Inside the games)

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине

Об этом сообщает портал Inside the Games. 

По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. 

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры.

В феврале предложение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК). 

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