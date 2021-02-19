CAS отклонил запрос ОКР на использование песни «Катюша» на Олимпиадах (Inside the games)

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил запрос Олимпийского комитета ( ) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпиадах в и в .

Об этом сообщает портал Inside the Games.

По решению CAS российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню «Катюша» в качестве музыкального сопровождения спортсменов на крупных международных стартах, включая Олимпийские игры.

В феврале предложение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

Российский триколор забанили в спорте на 2 года, и наш флаг теперь – белый. Что это такое?