Валерий Карпин: «Есть вопросы по отмененному голу, по пенальти в ворота «Ростова», по непоставленному пенальти на Полозе»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Павел Мамаев Дмитрий Полоз Сергей Лапочкин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу судейства после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

– Ваше отношение к отмененному голу?

– Все видели скриншоты. По пенальти в наши ворота вопросы есть, по непоставленному пенальти на Полозе вопросы есть, по отмененному голу вопросы есть. Это не мое дело обсуждать работу судей. Пусть разбираются компетентные люди.

– Был ли у вас разговор с Лапочкиным?

– Не было.

– Когда Павел Мамаев вернется после травмы?

– Посмотрим, пока не знаю, – сказал Карпин.

Гол «Ростова» в ворота «Химок» не засчитали после ВАР из-за офсайда

Опрос

Три недели назад «Динамо» прошло «Спартак» в Кубке. Тедеско ответит в чемпионате?
11234 голосa
Да, «Спартак» выиграет
2.80 Спартак
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, «Динамо» справится еще раз
2.70 Динамо Москва
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Закончат вничью
3.37 премьер-лига Россия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья