Валерий Карпин: «Есть вопросы по отмененному голу, по пенальти в ворота «Ростова», по непоставленному пенальти на Полозе»

Главный тренер дал комментарий по поводу судейства после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

– Ваше отношение к отмененному голу?

– Все видели скриншоты. По пенальти в наши ворота вопросы есть, по непоставленному пенальти на Полозе вопросы есть, по отмененному голу вопросы есть. Это не мое дело обсуждать работу судей. Пусть разбираются компетентные люди.

– Был ли у вас разговор с Лапочкиным?

– Не было.

– Когда Павел Мамаев вернется после травмы?

– Посмотрим, пока не знаю, – сказал Карпин.

Гол «Ростова» в ворота «Химок» не засчитали после ВАР из-за офсайда