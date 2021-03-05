Валерий Карпин: «Есть вопросы по отмененному голу, по пенальти в ворота «Ростова», по непоставленному пенальти на Полозе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу судейства после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
– Ваше отношение к отмененному голу?
– Все видели скриншоты. По пенальти в наши ворота вопросы есть, по непоставленному пенальти на Полозе вопросы есть, по отмененному голу вопросы есть. Это не мое дело обсуждать работу судей. Пусть разбираются компетентные люди.
– Был ли у вас разговор с Лапочкиным?
– Не было.
– Когда Павел Мамаев вернется после травмы?
– Посмотрим, пока не знаю, – сказал Карпин.
Гол «Ростова» в ворота «Химок» не засчитали после ВАР из-за офсайда