Роналду хочет вернуться в «Реал», чтобы еще раз выиграть ЛЧ. «Юве» не будет препятствовать сделке (As)

Нападающий может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По данным As, португалец очень хочет вернуться в «Реал». Форвард намерен еще раз выиграть и полагает, что «Реал» – самый подходящий клуб для реализации этой цели.

Как утверждается, Роналду внимательно следит за ситуацией в «Мадриде» и считает, что нынешний состав клуба обладает большим потенциалом.

Со ссылкой на источник в «Ювентусе» издание пишет, что клуб не будет препятствовать возвращению Роналду в «Реал», если мадридцы проявят заинтересованность в такой сделке.

Ранее сообщалось, что агент Жорже Мендеш, который представляет интересы 36-летнего футболиста, обсудил со «сливочными» возможность возвращения форварда.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба с 450 голами. Вместе с Роналду 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом .

В этом сезоне он забил 20 голов в 22 матчах Серии А за «Ювентус». Полную статистику игрока можно изучить здесь.