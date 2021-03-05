«Ростов» проиграл «Химкам» (0:1). Команда Карпина не побеждает в 5 матчах подряд

22-й тур РПЛ стартовал в пятницу матчем между «Химками» и «Ростовом» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команда Валерия Карпина после возобновления сезона ни разу не выиграла (две ничьих и два поражения в чемпионате и Кубке России).
Всего же серия без побед составляет пять матчей (три поражения, две ничьих).
- Дата проведения
- 12 марта, 19.00, «Арена Химки»
- Гол:
- 1:0 – 48, пенальти Мирзов.
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Химки –
Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Боженов, Мирзов (Кухарчук, 90), Камышев (Трошечкин, 46), Идову, Конате.
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Ростов –
Песьяков, Поярков (Фольмер, 89), Алеэсами, Осипенко, Козлов, Махатадзе (Гигович, 61), Глебов, Тугарев (Байрамян, 61), Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.
- Удаление:
- Трошечкин (89).