«Ростов» проиграл «Химкам» (0:1). Команда Карпина не побеждает в 5 матчах подряд

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия Валерий Карпин Sports.ru Футбол

22-й тур РПЛ стартовал в пятницу матчем между «Химками» и «Ростовом» (1:0). 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Валерия Карпина после возобновления сезона ни разу не выиграла (две ничьих и два поражения в чемпионате и Кубке России).

Всего же серия без побед составляет пять матчей (три поражения, две ничьих).

Химки – Ростов 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
12 марта, 19.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 48, пенальти Мирзов.
ХимкиЛантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков, Боженов, Мирзов (Кухарчук, 90), Камышев (Трошечкин, 46), Идову, Конате.
РостовПесьяков, Поярков (Фольмер, 89), Алеэсами, Осипенко, Козлов, Махатадзе (Гигович, 61), Глебов, Тугарев (Байрамян, 61), Норманн, Альмквист (Полоз, 71), Соу.
Предупреждения:
Камышев (31), Альмквист (66), Трошечкин (77).
Удаление:
Трошечкин (89).

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