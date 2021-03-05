«Ростов» проиграл «Химкам» (0:1). Команда Карпина не побеждает в 5 матчах подряд

22-й тур РПЛ стартовал в пятницу матчем между «Химками» и «Ростовом» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команда Валерия Карпина после возобновления сезона ни разу не выиграла (две ничьих и два поражения в чемпионате и Кубке России).

Всего же серия без побед составляет пять матчей (три поражения, две ничьих).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ