В «ПСЖ» уверены, что Месси перейдет к ним летом из-за более сильного проекта, чем в «Барсе»

«ПСЖ» готов подписать контракт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который этим летом станет свободным агентом, сообщает журналист бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер.
По данным источника, во французском клубе уверены: тот факт, что у клуба выстроен более сильный спортивный проект, убедит Месси покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ». Руководство парижан смотрит на ситуацию крайне оптимистично.
Как утверждается, игроки французского клуба знают о готовящемся переходе и рады тому, что уже со следующего сезона Месси не будет их соперником.
Стоит отметить, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в «ПСЖ» летом 2017 года.
Ранее появились сведения о том, что «Барселона» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в случае, если Месси откажется заключить новый контракт с клубом.
В этом сезоне аргентинец забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах Ла Лиги. Полную статистику форварда можно изучить здесь.