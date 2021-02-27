В «ПСЖ» уверены, что Месси перейдет к ним летом из-за более сильного проекта, чем в «Барсе»

«ПСЖ» готов подписать контракт с нападающим «Барселоны» , который этим летом станет свободным агентом, сообщает журналист бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер.

По данным источника, во французском клубе уверены: тот факт, что у клуба выстроен более сильный спортивный проект, убедит Месси покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ». Руководство парижан смотрит на ситуацию крайне оптимистично.

Как утверждается, игроки французского клуба знают о готовящемся переходе и рады тому, что уже со следующего сезона Месси не будет их соперником.

Стоит отметить, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в летом 2017 года.

Ранее появились сведения о том, что может подписать нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в случае, если Месси откажется заключить новый контракт с клубом.

В этом сезоне аргентинец забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 24 матчах . Полную статистику форварда можно изучить здесь.