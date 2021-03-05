Агент Роналду обсудил с «Реалом» возможность возвращения игрока (El Chiringuito)

Нападающий может вернуться в «Реал».

Агент португальца обсудил со «сливочными» возможность перехода своего клиента в мадридский клуб, утверждает El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» могут продать 36-летнего игрока за 60 млн евро.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба с 450 голами. Вместе с Роналду 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом .

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