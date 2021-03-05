«Ювентусу» нужно продать Роналду не менее чем за 29 млн евро, чтобы окупить трансфер

Издание Corriere dello Sport оценило экономический эффект от прихода форварда в .

В первый год после трансфера португальца из «Реала» в 2018 году доходы от продажи атрибутики выросли на 16 млн евро.

В первый год после трансфера не изменилось число проданных абонементов из-за ограниченной вместимости стадиона, но общий доход от их реализации за этот период вырос на 17%.

В период нахождения Роналду в клубе спонсоры «Ювентуса» adidas и Jeep продлили контракты с клубом на улучшенных условиях, что опосредованно объясняется эффектом от прихода Криштиану. Так, по условиям контракта с adidas «бьянконери» теперь получают 51 млн евро в год вместо 23.

По оценке издания, трансфер Роналду обошелся клубу в 115 млн евро с учетом бонусов и комиссионных. Португалец получает в клубе около 64 млн евро в год до уплаты налогов, что в Италии соответствует 31 млн евро «чистыми».

Отмечается, что «Ювентус» должен продать Роналду не менее чем за 29 млн евро, чтобы избежать финансовых потерь и окупить изначальный трансфер.