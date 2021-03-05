Александр Карапетян: «Ситуация с «Тамбовом» – позор России. В Германии можешь публично поругать Меркель, здесь все боятся открыть рот. Ваши деньги уходят»

Бывший нападающий «Тамбова» резко высказался о тяжелой ситуации в клубе.

– Может, надо было бунтовать, бойкотировать матчи. Все говорили, что надо было дальше играть, верить до конца. Сейчас я считаю, что надо было действовать радикальнее.

Если бы мы раз-два не вышли на игру, то, возможно, на «Тамбов» обратили бы больше внимания. Мы и так ездили на автобусах, жили в худших гостиницах и ждали изменений.

– Не думаете, что российские игроки не бунтовали, потому что боялись, что потом им будут мешать в футболе?

– Я их понимаю, им дальше жить в этой стране и заниматься своим делом. Но Россия для меня показалась очень своеобразной страной. В Германии ты можешь высказаться по любому вопросу, можешь даже публично поругать Меркель, и с тобой ничего не случится. А здесь все боятся открыть рот, это неправильно. Если тебя обманывают и крадут твои деньги, нужно об этом не то что говорить, надо кричать.

– Забыть о деньгах, которые вам должны, не получается?

– Конечно, нет. Не футболисты же их съели, где-то в клубе они пропали. Для всех игроков понятно, кто виноват. Я просто могу сказать, что рыба с головы гниет.

– После декабрьской игры со «Спартаком» было видно, что вы общались с Тедеско. О чем говорили?

– Я ему рассказал о нашей ситуации, и он очень удивился. Мы вместе с его помощниками не понимали, как такое могло происходить в стране, где недавно был чемпионат мира.

Если честно, ситуация с «Тамбовом» – это позор России. Насколько я знаю, такое происходит в российском футболе не в первый раз. Мне рассказывали случаи, как клубы закрывались, а футболисты не получали деньги. У меня мало опыта игры и жизни в России, но я уверен, что «Тамбов» – не последняя такая команда.

Многие клубы получают бюджетные деньги. Это означает, что ваши деньги, не мои, уходят в клубы, которые пропадают. В Германии если хотя бы один евро из государственного бюджета заберешь, сразу посадят в тюрьму. А от происходящего здесь можно обалдеть, извиняюсь, – заявил форвард «Арарат-Армении».

Грехи нашего футбола на примере «Тамбова». Лень, политика, обман и некомпетентность