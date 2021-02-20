Депутат Госдумы Драчев сделал запрос в Генпрокуратуру о проведении антидопинговой проверки в российском биатлоне (News.ru)

Экс-глава Союза биатлонистов России ( ), депутат Госдумы написал запрос в Генпрокуратуру РФ о проведении комплексной проверки СБР и всего российского биатлона на использование допинга.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к СБР.

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка».

В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Факт снятия спортсменов со старта расследуется Госнаркоконтролем.

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