Депутат Госдумы Драчев сделал запрос в Генпрокуратуру о проведении антидопинговой проверки в российском биатлоне (News.ru)

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев написал запрос в Генпрокуратуру РФ о проведении комплексной проверки СБР и всего российского биатлона на использование допинга.
Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник, близкий к СБР.
Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка».
В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Факт снятия спортсменов со старта расследуется Госнаркоконтролем.
Допинг-офицеры приехали на «Ижевскую винтовку» – главный биатлонный старт в России. 33 юниора внезапно снялись 😱
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