Панарин может сыграть в ближайшем матче «Рейнджерс». Он пропустил 9 игр после слов Назарова

Теги Рейнджерс Бостон НХЛ Андрей Назаров Артемий Панарин Дэвид Куинн Хоккей

Нападающий Артемий Панарин может вернуться в состав «Рейнджерс» в ближайшем матче с «Бостоном».

Главный тренер команды Дэвид Куинн заявил, что решение об участии россиянина в игре будет приниматься непосредственно перед матчем.

До этого Панарин вышел на тренировку нью-йоркского клуба.

Напомним, что тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Хоккеист на время покинул расположение «Рейнджерс». Он пропустил 9 последних матчей.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

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