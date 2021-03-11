Панарин может сыграть в ближайшем матче «Рейнджерс». Он пропустил 9 игр после слов Назарова

Нападающий Артемий Панарин может вернуться в состав «Рейнджерс» в ближайшем матче с «Бостоном».
Главный тренер команды Дэвид Куинн заявил, что решение об участии россиянина в игре будет приниматься непосредственно перед матчем.
До этого Панарин вышел на тренировку нью-йоркского клуба.
Напомним, что тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.
Хоккеист на время покинул расположение «Рейнджерс». Он пропустил 9 последних матчей.
Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам