Тарасенко забил первый гол после возвращения в матче с «Вегасом». Предыдущий был в октябре 2019 года

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с (4:5 ОТ) и был назван его второй звездой.

Заброшенная шайба стала для россиянина первой в сезоне и 215-й в карьере.

Он не забивал с октября 2019 года, когда выбыл на долгий срок из-за проблем с плечом.

Тарасенко (20:45, 3:22 – в большинстве, полезность «-1») забил единственным броском в створ. В его активе 1 блок-шот, также он допустил 1 потерю.

В 3 матчах сезона у него стало 3 (1+2) очка. В 510 матчах за карьеру в лиге – 431 (215+216) балл.

Тарасенко наконец-то вернулся на лед после травм и операций. Врачи уверяют, что он сможет выйти на топ-уровень