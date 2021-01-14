Губерниев об открытом письме в свой адрес: «Жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на открытое письмо в его адрес, опубликованное на официальном сайте четырехкратного олимпийского чемпиона .

Письмо подписали сам Тихонов, олимпийские чемпионы Владимир Аликин и Александр Алябьев, заслуженный тренер СССР Александр Привалов, чемпионы мира Геннадий Ковалев и Юрий Колмаков, заслуженный тренер России Анатолий Хованцев.

«Как прекрасно сработано, в виде лучших традиций кампаний в виде коллективных писем! Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака!

Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны...

P.S. Алябьев ничего не подписывал и сильно возмущен, даже извинился... Товарищ Новосельцев опять врет», – написал Губерниев в телеграме.

«В погоне за дешевой популярностью вы не гнушаетесь никакими средствами». Тихонов, Привалов и другие подписали открытое письмо в адрес Губерниева