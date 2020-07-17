«Атлант» могут воссоздать на базе «Куньлуня». Мытищинский клуб расформировали в 2015-м

В могут возродить подмосковный .

Как утверждает Metaratings, его могут воссоздать на базе . Китайский клуб в этом сезоне проводит свои матчи в Мытищах из-за коронавируса. До 2015 года и своего расформирования там играл «Атлант».

Спонсоры и инвесторы, которые хотят возродить «Атлант», предлагали «Куньлуню» сменить название уже в этом сезоне, однако не получили положительного ответа. Впрочем, к этому вопросу планируют вернуться летом, в межсезонье.

«Атлант» выступал в КХЛ с 2008 по 2015 годы после переезда в Мытищи воскресенского «Химика». Затем клуб был расформирован. «Куньлунь» основан в 2016 году.