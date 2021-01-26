Головин попал в сборную тура Лиги 1 от L’Équipe после хет-трика

Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в символическую сборную 24-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe.
24-летний хавбек сборной России в игре с «Нимом» (4:3) сделал первый хет-трик в карьере и отдал голевой пас.
Головин получил девятку – самую высокую оценку в туре.
Теперь у Головина 4 гола и 4 результативных паса в 9 матчах чемпионата Франции в сезоне. Его статистику смотрите здесь.
Фото: L’Équipe
Ого, у Головина хет-трик – первый в карьере! Положил две красоты уже к 12-й минуте, добавил прямым со штрафного и добил победным ассистом