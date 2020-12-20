Руководство «Реала» поддерживает Зидана. Тренер пообщался с Пересом

Главный тренер сохраняет поддержку со стороны руководства клуба, несмотря на нестабильные выступления в этом сезоне.

Как пишет Marca, французский специалист получил уверения в полной поддержке со стороны руководителей «Реала» после матча 22-го тура Ла Лиги с «Уэской» (2:1).

После этой игры Зидан пообщался с президентом «Реала» несмотря на то, что функционер не смог отправиться на выезд с «Уэской» из-за коронавируса. Менеджеры мадридского клуба, которые были с командой, также поддержали специалиста.

В клубе считают, что единство – главный ключ к успеху в этом непростом сезоне.

Сейчас «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка после 21 тура чемпионата. Столько же баллов и у «Барселоны», которая опережает команду Зидана по дополнительным показателям.

В следующем матче «Реал» встретится с «Хетафе». Игра пройдет 9 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

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