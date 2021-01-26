Футболистке «МЮ» адресовали эмодзи с обезьянами в инстаграме. Ее брата из «Челси» Риса Джеймса называли обезьяной

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Футболистка «Манчестер Юнайтед» Лорен Джеймс подверглась расистскому оскорблению в инстаграме.

19-летней англичанке адресовали эмодзи с обезьянами в социальной сети. Ранее ее брата, защитника «Челси» Риса Джеймса, назвали обезьяной в инстаграме.

«Спасибо всем за поддержку. К сожалению, это случилось не в первый и не в последний раз. Нам не нужно принимать это. Надо кричать, шуметь, пока не начнут предпринимать реальные шаги.

Я не из тех, кто много говорит. Может быть, это потому, что я молода, или потому, что это подталкивает к новым оскорблениям. Но я просто больше не могла молчать.

Если мы будем все вместе, мы сможем что-то изменить. Всем, кто подвергается такому же насилию, но не высказывается, страдает в одиночестве и не имеет людей вокруг себя, как у меня, оставайтесь сильными и знайте, что мы сражаемся с этим как единое целое 👊🏻👊🏼👊🏽👊🏾👊🏿», – написала Джеймс в инстаграме.

За последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль, а также игрок «Вест Бромвича» Ромейн Сойерс.

В Великобритании хотят начать привлекать соцсети к юридической ответственности за расизм пользователей.

Фото: сторис Лорен Джеймс

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений

 
 
 
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Публикация от Lauren James (@laurennjjames)

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