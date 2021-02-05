«Мерседес» объявил о подписании нового контракта с Хэмилтоном

Команда «Мерседес» объявила о продлении контракта с . Действующий чемпион «Формулы-1» продолжит выступать за «Мерседес» в сезоне-2021. При этом отмечается, что соглашение рассчитано на один год.

«Я очень рад, что начну уже девятый сезон вместе с моими коллегами из «Мерседеса». Вместе мы, как команда, добились невероятных результатов и с нетерпением ждем возможность развить наш успех, стремясь к совершенствованию как на трассе, так и за ее пределами.

В той же степени я решительно настроен продолжать уже начатую нами борьбу за то, чтобы сделать наш спорт более равноправным для будущих поколений, и я благодарен «Мерседесу» за огромную поддержку в этом направлении.

Я с гордостью могу заявить, что в этом году мы продолжим эту работу, основав фонд в поддержку развития многообразия и инклюзивности в нашем спорте. Меня вдохновляет перспектива продолжить эту работу и то, что мы можем построить вместе, и с нетерпением жду возможности вернуться на трассу в марте», – рассказал Хэмилтон.

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«Мерседес» объявит о контракте с Хэмилтоном в ближайшие несколько дней (F1-Insider)

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